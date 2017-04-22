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  1. 22 Nisan 2017 21:48

Furkan Vakfı üyelerine TOMA'lı biber gazlı müdahale

Adana’da Kutlu Doğum Haftası nedeniyle açıklama yapan Furkan Vakfı üyelerini polis izinsiz olduğu gerekçesiyle TOMA ile su sıkarak dağıttı.

Furkan Vakfı üyelerine TOMA'lı biber gazlı müdahale
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Merkezi Adana’da olan ve birçok kentte örgütlenen Furkan Vakfı üyeleri, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle açıklama yapmak üzere Atatürk Parkı’nda toplandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 200 kişilik gruba polis, dağılmaları uyarısında bulundu.

Ancak açıklama yapmakta ısrar eden gruba müdahale edildi. Biber gazı ve TOMA’lardan su sıkılan grup önce Atatürk Caddesi’nde ara sokaklara kaçıştı.

Kısa süre sonra yeniden Atatürk Parkı’na gelen gruba müdahaleyi bu kez Adana Emniyet Müdürü Osman Ak gelip bizzat yönetti.

Çevik Kuvvet ekipleri yaklaşık 50 kişiyi gözaltına aldı. Biber gazı ve tazyikli sudan etkilenen 4 kişi Adana Devlet Hastanesi’ne tedavi altına alındı.

DHA

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