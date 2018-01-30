Furkan Vakfı'na şafak baskını; 21 gözaltı var !

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na "kamu düzenini bozmaya karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla operasyon düzenlendi. Polisin vakfın Adana'daki genel merkezi ve yöneticilerinin evlerinde aramaları sürerken 21 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul da var. Adana'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik operasyonla ilgili etkinlik ve eylem yapılması yasaklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, vakfın genel merkezi ve yöneticilerinin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Çevik Kuvvet ve Özel Harekât şubelerinden polislerin de katıldığı baskında, demir kapılar koçbaşlarıyla kırıldı. Yoğun güvenlik önleminin alındığı operasyonda, vakfın genel merkezinin çevresinde TOMA ve Özel Harekât timleri kuş uçurtmadı.

Adana'daki genel merkezin yanı sıra Niğde ve Elazığ'da da operasyonlar düzenlendiği belirtiliyor.

Operasyonda vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

PARALAR SAYILIYOR

Polisin operasyon kapsamında vakıf merkezi, evler ve iş yerlerinde araması sürüyor. Merkez Seyhan İlçesindeki Abidinpaşa Caddesi’nde bulunan vakıf merkez binasında yapılan aramada, yüksek miktarda para ele geçirildiği, polislerin görüntü kaydı yaparak paraları saydığı bildirildi. Aynı binada ’sistem odası’ olarak nitelenen bilişim sistemlerinin kurulu olduğu bir odada ise siber suçlarla mücadele polislerinin inceleme yaptığı kaydedildi.

Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’na yönelik olumsuz paylaşımlar yaptıkları, terörü övücü propaganda faaliyetleri yürüttükleri ve suç örgütü kurdukları ileri sürülen şüphelilerin getirildiği emniyet binası önünde, çevik kuvvet polisleri de önlem aldı. Gözaltındaki bazı kişilerin yakınları emniyet önünde toplandı.

VALİLİKTEN YASAK KARARI

Adana'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik operasyonla ilgili etkinlik ve eylem yapılması yasaklandı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, "Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na ve vakıf yöneticileri ile vakıf ile irtibatı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği ve birçok yöneticisi ile irtibatı tespit edilen şüphelilerin gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı adı altında veya bu vakıf ile irtibat' ya da iltisakı bulunan şahıslar tarafından, il genelinde park, genel yollar, kamu binaları önleri, STK önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda umuma açık veya kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, açlık grevi, imza stantları, çadır kurma, oturma eylemi gibi tüm faaliyetlerinin 2911 Sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci maddesi, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 11/m maddesi hükümleri doğrultusunda yasaklandığı" belirtildi.