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  3. 04 Temmuz 2020 16:04

Futbol topu sandığı cisim mantar çıktı

Kastamonu'da bir kişi futbol topuna benzeyen bir mantar buldu. 5 kilogram ağırlığında, 50 santimetre olan mantarı bulan kişi ''Nasıl bir mantar olduğunu anlamadım. Daha sonra yaptığım araştırmalarla, pos mantarı olduğunu öğrendim'' dedi.

Futbol topu sandığı cisim mantar çıktı
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Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde bir kişi, doğada 5 kilogram ağırlığında mantar buldu.

İlçeye bağlı Yeşilpınar köyünde yaşayan Muharrem Köse, merada mantar topladığı sırada futbol topuna benzeyen bir cisim gördü.

Köse, yakından inceleyince futbol topuna benzettiği cismin mantar olduğunu anladı.

Mantarı alıp evine götüren Köse, 5 kilogram ağırlığında, 50 santimetre yarıçapında olduğunu belirledi.

Köse, yaptığı açıklamada, mantar toplamak için gittiği merada büyük bir beyazlık gördüğünü söyledi.

POS MANTARI

Gördüğü cismi önce top zannettiğini belirten Köse, "Sonra baktım, mantar. Nasıl bir mantar olduğunu anlamadım. Daha sonra yaptığım araştırmalarla, pos mantarı olduğunu öğrendim" dedi.

Daha önce böyle bir mantar görmediğini vurgulayan Köse, "Bu mantardan daha önce yemedik ama bazı bölgelerde yenildiğini duydum. Bir kilogram gelen mantarlar var ama bu kadar büyüğünü görmedim. İlk bulduğumda daha büyüktü. Doğal ortamından koparınca biraz küçüldü. Köyde duyan herkes merak ediyor." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Mehmet Ulu da bu kadar büyük bir mantar gördüğü için şaşkınlık yaşadığını dile getirerek, futbol topunu andıran mantarın üzerindeki desenlerin de dikkat çektiğini kaydetti.

AA

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