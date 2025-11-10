Futbolda bahis depremi: Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya tutuklandı
Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 hakem ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. 11 kişiye ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 17 hakem ile Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya hakkında ‘Görevi Kötüye Kullanma’ ve ‘Müsabaka Sonucunu Etkileme’ suçlarından; gazeteci U.E. hakkında ise sosyal medyada kaynağı belirsiz ve manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge yayımladığı iddiasıyla ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçundan gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.
ŞÜPHELİLER TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ
Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 18'i ‘Müsabaka sonucunu etkileme’ suçundan, 1'i ise ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan tutuklamaya sevk edildi.
EYÜPSPOR BAŞKANI DAHİL 8 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın da bulunduğu 8 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA
