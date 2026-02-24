Futbolda şike operasyonu: 10 kulüpten çok sayıda yönetici gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen futbolda bahis ve şike operasyonunda Giresunspor, Konyaspor, Antalyaspor, Adana Demirspor ve diğer kulüplerden yöneticiler gözaltına alındı. 32 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 28'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "futbolda bahis ve şike" soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 10 ilde 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Profesyonel liglerde mücadele eden kulüplerin yöneticilerini kapsayan operasyonda 32 şüpheli gözaltına alınırken 1 şüpheli aranmaya devam edildi. Kendi Takımlarına Karşı Bahis Oynadılar Soruşturmada şüphelilerin, yöneticisi oldukları takımın oynadığı maçlarda rakip takıma bahis hesabı üzerinden bahis oynadıkları tespit edildi. Belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonla 32 kişi yakalanarak İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Hangi Kulüplerden Kimler Gözaltında? Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Giresunspor, Konyaspor, Antalyaspor, Adana Demirspor, Göztepe, Alanyaspor, Denizlispor, Bodrumspor, Kocaelispor, Ankaragücü, Sivasspor ve Gençlerbirliği'nden yöneticiler yer alıyor. 4 Tutuklama, 28 Adli Kontrol Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 32 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 28 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamlı biçimde sürdürülüyor. İHA