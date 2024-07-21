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Gabar Dağı'nda petrol sondaj kulesi devrildi

Gabar Dağı'nda petrol sondaj kulesi devrildi
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Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol arama sahasında bir sondaj kulesi devrildi.

Feci olay, sabah saatlerinde Gabar Dağı’ndaki 27 Nolu Şehit Aybüke Yalçın Petrol Arama Sahası'nda meydana geldi. Çalışma sırasında petrol sondaj kulesi henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

 3 işçi enkaz altında kalırken, bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, TPİC ve TPAO uzmanları ile jandarma ekipleri sevk edildi. Vali Cevdet Atay da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

 Gabar Dağı'nda petrol sondaj kulesi devrildi - Resim : 1

2 İŞÇİ KURTARILDI

Yapılan çalışmada enkaz altındaki işçilerden 2’si çıkarıldı. Durumu ağır olan 1 işçi helikopterle hastaneye kaldırıldı.

 

Enkaz altında kalan diğer işçinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Etiketler sondaj kule gabar
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