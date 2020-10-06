Galata Kulesi yeniden ziyaret açılıyor

Galata Kulesi'nde üç ay süren restorasyon çalışması sona erdi. 1348 yılında Cenevizliler tarafından yaptırılan Galata Kulesi yeniden ziyarete açılıyor.

İstanbul'un en tarihi ve en yüksek yapılarından biri olan Galata Kulesi, ilk inşa edildiği 507 yılından bugüne kadar çok sayıda tahribat yaşadı. Son olarak 1964 yılında restore edilen kulede, çürüyen ahşap yapılar yerine beton kaplamalar yapıldı.

Yapının restorasyonu sırasında beton kaplamalarının hilti ile kırıldığı görüntüler yansımış, büyük tepki toplamıştı. Açılış öncesi medya yöneticileriyle ile bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu eleştirilere yanıt verdi.

Ersoy, "Bu binadaki beton yoğunluğunu düşündüğünüzde oradaki işlem çok çok küçük bir işlem. Ama tabii daha hassas bir şekilde yapılması lazım. Biz müteahhit firmayla da bunun gereğini yaptık ama müteahhit firma da kalınlığından dolayı betonun herhalde öyle bir alet kullandı. Farklı bir şekilde yapılsa bugün de bu algı operasyonu gerçekleşmemiş olurdu" dedi.

Galata Kulesi, yeniden Beyoğlu Kültür Yolu Projesi kapsamında restore edildi. Restorasyon kapsamında daha önce lokanta ve kafeterya olarak kullanılan bölümler kaldırıldı.

Yapıdaki çimento içerikli derzler değiştirildi, yeni bir panoramik seyir terası oluşturuldu. Galata Kulesi sosyal medya üzerinden yayınlanacak iki konser ile açılacak. Işık gösterisi ve kule üzerine yansıtılacak görüntüler ile de bir görsel şov gerçekleştirilecek.