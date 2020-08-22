Galata Kulesi'nde gece yarısı hilti sesleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) elinden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bünyesine geçirilen megakentin simge yapılarından Galata Kulesi’nde ‘restorasyon’ adı altında çalışma başlatılmış ve hilti ile duvarlarda yıkım yapılması tepki çekmişti.

Hilti ile yapılan çalışmaların Galata Kulesi'ne zarar vereceği ifade edilmiş ve çalışmalara son verilmesi talep edilmişti.

12 Ağustos 2020 tarihinde ortaya çıkan ve tepki çeken görüntülerin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Sosyal medyada “Galata Kulesi’nin duvarları yıkılıyor” şeklindeki iddialar asılsızdır. Yıkılan kısımlar sonradan yapılan, Galata Kulesi’ne zarar veren kısımlardır. Restorasyonda kullanılan yöntemler konusunda ise ilgili firmaya gerekli yaptırım uygulanacaktır." açıklamasını yapmıştı.

Tüm tepkilere ve yaptırım uygulanacağı açıklamalarına rağmen Galata Kulesi'nde hilti ile çalışmalara devam edildiği görüldü. Çalışmaların gece yarısı yapılması dikkat çekti.

Öte yandan Galata Kulesi’nin restorasyon adı altında hilti ile delen E-S Yapı Şehircilik Mimarlık Restorasyon ve firmanın sahibi sahibinin AKP İstanbul İl yönetiminin eski yöneticisi Sevilay Tuncer Uludağ olduğu ortaya çıkmıştı.