Galatasaray Kulübünde olağanüstü toplantı
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Galatasaray'da divan kurulu ve yönetim kurulu olağanüstü toplantıda bir araya geldi. Toplantıda kombine bilet satışlarındaki usulsüzlük iddiaları ele alındı, yönetimin aldığı tedbirler hakkında bilgi verildi.
Galatasaray Kulübü'nde olağanüstü divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda Aykutalp Derkan başkanlığındaki toplantıya kulüp başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk ve yönetim ile divan kurulu üyeleri katıldı.
Basına kapalı yapılan toplantıda sezonluk kombine bilet satış ve devir işlemleri konusunda iddia edilen usulsüzlükler görüşüldü ve yönetim kurulunun aldığı tedbirlere ilişkin, divan kuruluna bilgi verildi.
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