Galatasaray taraftarından muhabire öpücük

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı öncesi Nef Stadyumu önünden son gelişmeleri aktaran muhabir, sarı-kırmızılı taraftarın kendisini öpmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Avrupa Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yla karşılaşıyor. Zorlu maç öncesi Nef Stadyumu önünden yayın yapan A Spor muhabiri Emre Kaplan ilginç anlar yaşadı.

CANLI YAYINDA ŞAŞKINLIĞI YÜZÜNE YANSIDI

Galatasaray'ın gruptan lider çıkması için büyük öneme sahip maç öncesi karşılaşmayla ilgili gelişmeleri aktaran muhabir Emre Kaplan'ı bir Galatasaray taraftarı öptü. Canlı yayında şaşkınlığı yüzüne yansıyan muhabirin o anları sosyal medyada büyük ilgi çekti.