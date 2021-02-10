Galatasaray Üniversitesi hocalarından Boğaziçi'ne destek

Galatasaraylı akademisyenler, "Üniversite boyun eğmez" pankartı açarak, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerini desteklemeye yönelik açıklama yaptılar. Rektör atamasına karşı öğrencilerin ve akademisyenlerin itirazlarına katıldıklarını belirten Galatasaray Üniversiteleri öğretim üyeleri şunları kaydettiler:

"Üniversite bileşenlerinin iradesi ve demokratik teamüller hiçe sayılarak gerçekleşen bu dayatmaya karşı Boğaziçi’nde başlayan ve ülke çapında destek gören haklı direnişin yanındayız.

Tekrar ediyoruz. Bu atama meşru değildir. Üniversiteler bilim üreten kamu hizmeti veren kurumlardır. Üniversitede yeni bir bölüm, fakülte, enstitü açılması ve kadroların düzenlenmesi siyasi kararlara göre değil, bilimsel ölçütlere göre belirlenmelidir.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisiyle, akademisyeniyle, mezunuyla, idari personeliyle akademik özgürlüğü ve özerk demokratik üniversiteyi savunmak için hareket etmektedir. Bu mücadeleyi koşulsuz olarak destekliyoruz. Talepleri, Galatasaray Üniversitesi akademisyenleri olarak bizim de talebimizdir. Bu yersiz atamanın derhal geri çekilmesini, rektörlerin üniversite bileşenlerince belirlenmesini, anayasal haklarını kullanan öğrencilere yönelik polis müdahalelerinin durdurulmasını, gözaltında, ev hapsinde ya da tutuklu bulunanların bir an önce serbest bırakılmasını bir kez daha talep ediyoruz.

Başta LGBTİ + olmak üzere öğrencileri ve akademisyenleri hedef alan her türlü nefret söylemine, ayrıştırıcı, ötekileştirici dile karşı duruyoruz.

Üniversitelerimizi savunmaktan vazgeçmeyeceğiz."



