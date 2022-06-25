Galatasaray'da beklenmedik gelişme: Fernando Muslera...

Yeni sezon hazırlıklarına hummalı bir şekilde devam eden Galatasaray'da Muslera için beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör meselesinindeki belirsizliğin ortadan kalkmasının ardından, transferler için meraklı bekleyiş başladı. Sarı-Kırmızılı ekip uzun uğraşlar sonucu Abdülkerim Bardakcı ile büyük oranda anlaşırken takıma katılacak isimlerin yanında, takımdan ayrılacak bazı isimler için de yeni kararlar almak üzere...

MUSLERA'YI İSTİYORLAR!

Performansıyla birçok isim Avrupa kulüplerinin radarına girerken, Fransa'dan flaş bir transfer iddiası geldi. Fransız basınından 'foot-sur7' nin haberine göre; Ligue 1 ekiplerinden Rennes, 2011 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Fernanda Muslera için devrede...

MIN-JAE + MUSLERA LİSTEDE

Son günlerde Fenerbahçe'den Kim Min-jae için de temas halinde olduğu bilinen Fransız ekibi, takımın ihtiyaçları doğrultusunda Fernando Muslera'yı da transfer listesine yazdığı öğrenildi. Kaleci Alfred Gomis'in performansından tatmin olmayan Rennes ekibi, milli kaleci Doğan Alemdar'ın gelişimine destek olması için Muslera'yı kadroya katmak istiyor.

Ayrıca haberde; Galatasaray ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki kalecinin 2 milyon Euro düzeyinde bir bonservisle kadroya katılabileceği aktarıldı.