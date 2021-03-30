  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Galata'ya LGBT bayrağı asıldı

Galata'ya LGBT bayrağı asıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör Melih Bulu'ya protestolar devam ederken Öğrenci İnisiyatifi Galata Köprüsü'nde LGBT bayrağı açtı.

Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasından Boğaziçi Üniversitesi'ne taşınmasından sonra süren tartışmalar devam ediyor.

Öğrencilerin eylemleri de sürüyor.

Öğrenci İnisiyatifi adlı kuruluş ise dikkat çeken bir eyleme imza attı.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, Galata Köprüsü'ne LGBTİ+ pankartı açıldı.

Görsellerin paylaşıldığı hesaptan, "Homofobi ve transfobiye,iktidar bloğunun ayrıştırıcı politikalarına cevabımız net: LGBTİ+lar vardır! Gözaltılar, tutuklamalar, baskılarla Boğaziçi Direnişimiz ve renklerimiz yasaklanamaz. Sanatta, kampüste, sokakta, hayatın her yerindeyiz. ALIŞIN BURADAYIZ! #GökkuşağımaDokunma" paylaşımı yapıldı.

Etiketler galata lgbt boğaziçi boğaziçi üniversitesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte hafta sonları sokağa çıkma yasağı olacak 58 il
Araç alacaklar dikkat! Otomotiv sektöründe kriz büyüyor!
Şeyma Subaşı'nın ''hastanelik oldu'' iddialarına yanıtı çok seksi oldu
Son ankette dikkat çeken Erdoğan ayrıntısı
Vedat Milor’un pudra şekeri mesajı Twitter'ı karıştırdı
NASA'dan dünya ekonomisini yerle bir edecek proje
Günün sorusu: Dolar/TL'de 8,40 görüldü; peki ''damadın günahı'' neydi ?
Volkswagen'in yeni SUV'u Taigo ortaya çıktı
Yabancıların Türkiye’den çıkardığı miktar ortaya çıktı
Yasak Elma ve Menajerimi Ara dizilerinde dikkat çeken ''ortak nokta''