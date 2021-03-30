Galata'ya LGBT bayrağı asıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör Melih Bulu'ya protestolar devam ederken Öğrenci İnisiyatifi Galata Köprüsü'nde LGBT bayrağı açtı.

Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasından Boğaziçi Üniversitesi'ne taşınmasından sonra süren tartışmalar devam ediyor.

Öğrencilerin eylemleri de sürüyor.

Öğrenci İnisiyatifi adlı kuruluş ise dikkat çeken bir eyleme imza attı.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, Galata Köprüsü'ne LGBTİ+ pankartı açıldı.

Görsellerin paylaşıldığı hesaptan, "Homofobi ve transfobiye,iktidar bloğunun ayrıştırıcı politikalarına cevabımız net: LGBTİ+lar vardır! Gözaltılar, tutuklamalar, baskılarla Boğaziçi Direnişimiz ve renklerimiz yasaklanamaz. Sanatta, kampüste, sokakta, hayatın her yerindeyiz. ALIŞIN BURADAYIZ! #GökkuşağımaDokunma" paylaşımı yapıldı.