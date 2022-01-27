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Galip Öztürk ile fotoğrafı ortaya çıkan hakim görevden alındı

Galip Öztürk ile fotoğrafı ortaya çıkan hakim görevden alındı

Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Galip Öztürk ile fotoğrafı ortaya çıkan hakim Kemal A., görevden alındı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), firari Galip Öztürk'le aynı karede fotoğrafı ortaya çıkan Hakim Kemal A.'yı Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden alarak, olayla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler galip öztürk hakim
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