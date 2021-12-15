Gamze'nin öldüğü korkunç olayda kan donduran ifade

Ankara'da lise öğrencisi Gamze A.'nın iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada otelde çalışan Ö.E. ifadesinde "Kızı attık dediklerini duydum" dedi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde lise öğrencisi Gamze A.'ın iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada otelde çalışan Ö.E.'nin talimatla ifadesi alındı. Tanığın ifadesi kan dondurdu.



Ö.E., "Ben 7'nci katta, sanıklar 5’inci katta kalıyordu. Saat 08.00 sıralarında önce art arda 4 çığlık sesi duydum. 4'üncü çığlık sesi haykırır gibiydi. Pencereye çıktığımızda yerde yatan bir kadın bedeni gördük. Aşağıda açık olan pencereden erkek sesleri geldi. Birinci erkek sesi, 'Kızı attık, şimdi polisler gelir bizi götürürler' dedi" ifadelerini kullandı.

Gamze A., 7 Kasım 2020'de, internette gördüğü iş ilanı üzerine irtibata geçtiği Rıza D. ile iş görüşmesi için, Kızılcahamam ilçesindeki termal otele gitti. Gamze A., aynı gün sabaha karşı otelde 5'inci katta kaldığı odanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Gamze A.'ın otelde görüştüğü, kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan Rıza D., Mehmet D., Mustafa D., Hüseyin G. ve Emre E. gözaltına alındı. Şüphelilerden Rıza D., Mehmet D., Emre E. ile Mustafa D., tutuklandı. Hüseyin G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu krizine girdiğini iddialar ettiler

Sanıkların Ankara Batı Adliyesi 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 63'er yıla kadar hapis istemiyle açılan dava kapsamında yargılanması sürüyor. Davanın ilk celsesinde savunması yapan sanık Rıza D., Gamze A.’ın gece boyunca içki içtiğini, ardından da uyuşturucu krizine girdiğini, sabaha karşı çıktığı balkondan düştüğünü iddia etti.

Suçlamaları kabul etmeyen Doğan, adli tıp kurumu raporunda Gamze A.'a ait kıyafette bulunan sperm örneği için ise, "Ben kendisiyle bilerek ilişkiye girmedim. Ben uyurken üzerime çıktığını hatırlıyorum; ancak ne olduğunu tam olarak hatırlamıyorum" dedi. Diğer sanıklar da savunmalarında suçlamaları kabul etmedi, olayı sabah öğrendiklerini iddia etti.