Garanti BBVA'dan erişim sıkıntısı açıklaması

Garanti BBVA, internet bankacılığına erişim sorunu yaşanmasıyla ilgili olarak ''Sorunun en kısa sürede tamamen çözüme kavuşması için ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışmaktadır.'' açıklamasını yaptı.

Garanti BBVA'nın mobil uygulamasına erişim problemi yaşanıyor. Banka müşterileri uygulamaya giriş yapamıyor ve bankacılık işlemlerini gerçekleştiremiyor.

Kullanıcılar uygulamaya giriş yapmaya çalıştıklarında, ''Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısının çıktığını belirtiyor.'' uyarısıyla karşılaşıyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan sorunla ilgili Garanti BBVA'dan yapılan açıklamada, "Dijital kanallarımıza ve Çağrı Merkezimize erişimde yaşanan kesinti devam etmektedir. Sorunun en kısa sürede çözümü için yoğun şekilde çalışıyoruz. Yaşanan aksaklıktan dolayı üzgünüz. Tüm şubelerimizin çalışma saatlerini uzattığımızı ve işlemlerinizi şubelerimizden gerçekleştirebileceğinizi bilgilerinize sunarız." denildi.

"SİBER SALDIRI YA DA VERİ GÜVENLİĞİ RİSKİ YOK"

Bankadan yapılan ikinci açıklamada, "Sistemlerimizde yaşanan kesinti teknik bir aksaklıktan kaynaklanmakta olup, herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski barındırmamaktadır.Bankamız nezdindeki tüm varlıklarınız ve kişisel verileriniz yüksek güvenlik standartlarıyla korunmaya devam etmektedir. İşlemlerinizi kesintisiz şekilde gerçekleştirebilmeniz için tüm şubelerimizdeki ekip arkadaşlarımız hizmet vermeyi sürdürmektedir. Sorunun en kısa sürede tamamen çözüme kavuşması için ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışmaktadır. Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz." denildi.

Haber3.com Haber Merkezi