Gaspçılara direnen çalışanlarına 10'ar bin dolar ödül verdi

Fatih'te gaspçılara direnerek yaklaşık 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana patronları tarafından ödül verildi.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Fatih Vezneciler Vidinli Tevfikpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İki gaspçı döviz bürosunda çalışan iki motosikletli kuryenin taşıdığı yaklaşık 3 milyon liralık dövizi almak istedi. Gaspçılar seyir halinde bulunan iki kuryeyi yolda durdurup yumruklamaya başladı. Ardından gaspçılar, kuryelerin yanında bulunan para dolu çantayı almak istedi. Ancak döviz bürosu çalışanları para dolu çantayı vermek istemedi ve gaspçılara uzun süre direndi. Döviz bürosu çalışanları yedikleri tüm yumruklara rağmen ellerinde bulunan para dolu çantayı bırakmadı. Döviz bürosu çalışanlarının yardımına çevrede bulunan esnaf koştu. Kalabalık çoğalınca gaspçılar olay yerinden koşarak uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası döviz bürosu sahibi çalışanlarını ödüllendirdi ve her birine 10 bin dolar ikramiye verdi.

"ÇANTADA 200 BİN DOLAR VE 100 BİN EURO VARDI"

Döviz bürosunda motokurye olarak çalışan Mehmet Ziya Bedir, "Motosikleti arkadaşım kullanıyordu. Çanta ise arkadaşımın önündeydi. Yolculuk halindeyken iki kişinin saldırısına uğradık. Bizi yumruklamaya başladılar. Ardından gaspçılardan biri para dolu çantayı almaya çalıştı. Ben de o sırada atlayıp çantayı tuttum. Asla çantayı bırakmadım. Olay olurken etrafta olan bir vatandaş bize yardım etti. Çantada 200 bin dolar ve 100 bin Euro vardı. Ama paramızı gaspçılara vermedik" dedi.

"ÇANTA BİZİM NAMUSUMUZ ASLA BIRAKMAM"

Son zamanlarda bu tür gasp olaylarının çok olduğunu belirten Bedir, "Güpegündüz bu şekilde birçok olay yaşandı. Bu olaylar devam ederse bu sorunlar ölüme kadar gider. Gaspçılar burnuma ve kollarıma vurdu. Canımızı zor kurtardık. Çanta bizim namusumuzdur asla bırakmam. Çünkü o çanta bana emanet edildi. Gaspçılardan da şikayetçi olduk. En kısa zamanda yakalanmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Bedir, "Patronum bu olaydan sonra bana ve diğer kurye arkadaşıma 10 bin dolar ikramiye verdi. O 10 bin dolar ile araba almayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"O ÇANTA BİZİM EKMEĞİMİZDİ"

Ödül alan diğer döviz bürosu çalışanı Muhammed Akpınar de"Pazartesi çalışırken önümüze gaspçılar çıktı. Para yüklü çantayı almaya çalıştılar. Ama biz çantayı almalarına izin vermedik. O sırada motosikleti ben kullanıyordum. İki kişi geçerken kulağıma yumruk attı. O çanta bizim ekmeğimizdir. Kimse emeğini bırakamaz" diye konuştu.

AKSARAY'DA DA BENZER OLAY YAŞANDI

Bu arada Fatih Aksaray'da da benzer görüntüler yaşanmıştı. 3 gaspçı aralarına aldıkları kişinin çantasını gasp etmeye çalışmıştı. Saldırıya uğraşan kişi direnince gaspçılar çantayı alamadan kaçmıştı.