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  3. 08 Aralık 2020 09:51

GATA’ya FETÖ operasyonu: 31 doktora gözaltı!

MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden ortak FETÖ operasyonu... Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (eski GATA) 14'ü aktif görevde, ikisi emekli, biri istifa etmiş, 14’ü ihraç olmak üzere 31 doktor, altısı 'mahrem imam' toplam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

GATA’ya FETÖ operasyonu: 31 doktora gözaltı!
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca verilen talimata istinaden Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nce ortaklaşa yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (eski GATA) personeline yönelik operasyon düzenlendi.

FETÖ’nün örgüt mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, Ankesörlü telefonlarla kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen; daha önce GATA bünyesinde görev yapmış 14’ü aktif görevde, ikisi emekli, biri istifa etmiş, 14'ü ihraç olmak üzere 31 doktor, altısı ‘mahrem imam’ toplam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

BİR OPERASYON DA SAĞLIK BAKANLIĞI’NA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında doktor, biri hemşire 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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