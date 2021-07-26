Gazete almak için evden çıkan yaşlı adam sokak sokak aranıyor

Antalya'da evden gazete almaya diye çıkan alzheimer hastası Ali Düğüncü, yakınları tarafından sokak sokak aranıyor.

Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde yaşayan alzheimer hastası Ali Düğüncü, 18 Temmuz Pazar günü 14.30 sıralarında, gazete almak için evden çıktı.

Cebindeki 7 TL ile markete giden ve gazetelerini alan Düğüncü, evine geri dönmedi. Düğüncü eve dönmeyince yeğeni Zeynep Sude Düğüncü ve yakınları markete giderek amcalarını sordu.

Market sahibinden Düğüncü'nün gazeteleri aldıktan sonra ayrıldığı yanıtını alan yakınları, amcalarını aramaya başladı.

Sokak sokak arıyorlar

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin de aramaları sonuç vermeyince Zeynep Sude Düğüncü ve aile bireyleri, ellerindeki ilanlarla Alzheimer hastası Ali Düğüncü'yü aramaya başladı. İlanlarda, Düğüncü'nün fotoğraflarının yanı sıra fiziksel özellikleri de belirtildi. Yeğen Düğüncü, sokak sokak gezerek, direk, ağaç, duraklara ilanları yapıştırıyor. Zeynep Sude Düğüncü, amcasının Alzheimer hastası olduğunu ve topallayarak yürüdüğünü belirterek, hayatından endişe ettiklerini söyledi.



'1 haftadır arıyoruz sonuç alamadık'

Amcasından, 18 Temmuz günü markete gazete almaya gittikten sonra haber alamadıklarını söyleyen Zeynep Sude Düğüncü, “Amcam ileri derece Alzheimer hastası. Kendisi 18 Temmuz Pazar günü 14.30 sıralarında markete gazete almaya çıkıyor. Sonrasında evine dönmüyor. 1 haftadır kendisi kayıp, tüm aramalarımıza rağmen sonuç alamadık" dedi.