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Gazeteci Barış Terkoğlu'ndan olay iddia: ''Atatürkçü askerlere yine hapis yolu göründü''

Gazeteci Barış Terkoğlu'ndan olay iddia: ''Atatürkçü askerlere yine hapis yolu göründü''
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Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 20 Mart'ta Balyoz Davası kapsamında yargılanan 6 askerin cezasını onadığı iddia edildi.

Gazeteci yazar Barış Terkoğlu, Onlar TV'nin Youtube kanalındaki programında yaptığı açıklamada Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, 20 Mart'ta Balyoz Davası kapsamında yargılanan 6 askerin cezasını onadığı öne sürdü.

Gelişmeyi "Balyoz kumpas davasında dosyası ayrılan ve aralarında emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu 6 asker hakkında verilen hapis cezası Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onandı. Çözüm süreciyle Öcalan’ın tahliyesi konuşulurken Atatürkçü askerlere yine hapis ihtimali belirdi." ifadeleriyle duyuran Terkoğlu, avukatların cezaların bozulması için dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na götüreceklerini kaydederken; itiraz sürecinde infaz kararlarının uygulanıp uygulanmayacağı henüz bilinmiyor. 

Ceza aldığı öne sürülen askerler ve aldıkları cezalar şöyle:

Çetin Doğan 6 yıl 8 ay
Behzat Balta 5 yıl 10 ay
Mehmet Kaya Varol 5 yıl 5 ay
İhsan Balabanlı 5 yıl 5 ay
Erdal Akyazan 5 yıl
Emin Büyükkılıç 5 yıl

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Etiketler çetin doğan Behzat Balta Mehmet Kaya Varol İhsan Balabanlı Erdal Akyazan Emin Büyükkılıç Barış Terkoğlu balyoz balyoz davası
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