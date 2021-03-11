Gazeteci Ergin Konuksever'in eşi evinde ölü bulundu
Gazeteciler Cemiyeti eski onur kurulu başkanlarından gazeteci-yazar Ergin Konuksever'in eşi evinde ölü bulundu.
Gazeteciler Cemiyeti eski onur kurulu başkanlarından gazeteci-yazar Ergin Konuksever'in eşi 80 yaşındaki Günay Konuksever Beşiktaş Levent'teki evinde ölü bulundu.
Konuksever'in uzun süredir çeşitli hastalıklarla mücadele ettiği öğrenildi.
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