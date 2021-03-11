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Gazeteci Ergin Konuksever'in eşi evinde ölü bulundu

Gazeteciler Cemiyeti eski onur kurulu başkanlarından gazeteci-yazar Ergin Konuksever'in eşi evinde ölü bulundu.

Gazeteciler Cemiyeti eski onur kurulu başkanlarından gazeteci-yazar Ergin Konuksever'in eşi 80 yaşındaki Günay Konuksever Beşiktaş Levent'teki evinde ölü bulundu.

Konuksever'in uzun süredir çeşitli hastalıklarla mücadele ettiği öğrenildi.

Etiketler Ergin Konuksever ev ölü
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