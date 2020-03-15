Gazeteci Esra Elönü'nün umreden dönen babası hayatını kaybetti

Gaziosmanpaşa Merkez Camii emekli imamlarından olan, Gazeteci Esra Elönün'nün babası Şaban Elönü'nün evinin bulunduğu sokağa öğle saatlerinde Sağlık Bakanlığı görevlileri ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Eve giren ekiplerin maskeli ve özel kıyafetli olduğu görüldü. Elönü'nün cansız bedeni gerekli incelemeler için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

COVİD-19 TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan incelemede Şaban Elönü için yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.

ESRA ELÖNÜ'NDEN AÇIKLAMA

Esra Elönü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Babamı Umreden döndüğü gece kaybettik . Rabbimin inşirahı için dua ediyorum . Umre dönüşü olduğu için dostlarımdan Koranavirüs şüphesiyle ilgili çok soru alıyorum . Yapılan testlerin sonucu Negatiftir. Ölüm sebebi için Adli Tıp raporu bekliyorum" ifadelerini kullandı.