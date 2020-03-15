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  3. 15 Mart 2020 17:12

Gazeteci Esra Elönü'nün umreden dönen babası hayatını kaybetti

Dün umreden döndüğü belirtilen, Gazeteci Esra Elönü'nün babası 63 yaşındaki emekli imam Şaban Elönü bu sabah İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.

Gazeteci Esra Elönü'nün umreden dönen babası hayatını kaybetti
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Gaziosmanpaşa Merkez Camii emekli imamlarından olan, Gazeteci Esra Elönün'nün babası Şaban Elönü'nün evinin bulunduğu sokağa öğle saatlerinde Sağlık Bakanlığı görevlileri ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Eve giren ekiplerin maskeli ve özel kıyafetli olduğu görüldü. Elönü'nün cansız bedeni gerekli incelemeler için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

COVİD-19 TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI 
Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan incelemede Şaban Elönü için yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.

ESRA ELÖNÜ'NDEN AÇIKLAMA
Esra Elönü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Babamı Umreden döndüğü gece kaybettik . Rabbimin inşirahı için dua ediyorum . Umre dönüşü olduğu için dostlarımdan Koranavirüs şüphesiyle ilgili çok soru alıyorum . Yapılan testlerin sonucu Negatiftir. Ölüm sebebi için Adli Tıp raporu bekliyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

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gazeteci esra elönü
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