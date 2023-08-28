Gazeteci Gökhan Özbek'e gözaltı kararı

23 Derece’nin sahibi Gökhan Özbek, gözaltına alındığını ve polisin evinde arama yaptığını açıkladı.

23 Derece’nin sahibi Gökhan Özbek sosyal medyadan yaptığı paylaşımda evine polisin geldiğini ve arama yaptığını duyurdu.

23 Derece haber sitesinin sahibi Gökhan Özbek, sosyal medya hesabından “Gözaltı kararı varmış. Hadi hayırlısı…” ifadelerini kullandı.