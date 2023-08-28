Gazeteci Gökhan Özbek'e gözaltı kararı
23 Derece’nin sahibi Gökhan Özbek, gözaltına alındığını ve polisin evinde arama yaptığını açıkladı.
23 Derece’nin sahibi Gökhan Özbek sosyal medyadan yaptığı paylaşımda evine polisin geldiğini ve arama yaptığını duyurdu.
23 Derece haber sitesinin sahibi Gökhan Özbek, sosyal medya hesabından “Gözaltı kararı varmış. Hadi hayırlısı…” ifadelerini kullandı.
Gözaltı kararı varmış.— Gökhan Özbek (@gokhanozbek) August 28, 2023
Hadi hayırlısı…
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