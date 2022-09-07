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Gazeteci Hıncal Uluç'un sağlık durumuyla ilgili açıklama

Gazeteci Hıncal Uluç'un sağlık durumuyla ilgili açıklama

Hastanede tedavisi devam eden 83 yaşındaki Hıncal Uluç’un sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler geldi.

Sosyal medyada hakkında çok sayıda öldüğü yönünde iddialar ortaya atılan Hıncal Uluç’un sağlık durumuna ilişkin son bilgi geldi. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Hıncal Uluç'ın sağlık durumuyla ilgili bilgiler paylaştı. Donat, Uluç’un sağlık durumunun günden güne iyiye gitti bilgisini paylaştı.

İşte Hıncal Uluç’un sağlık durumu

Donat ilgili yazısında, "Beslenme sorunu yok... Beslenmesi iyi. Yedi gündür gözleri açık... Etrafa bakıyor. Doktorlar, her an konuşmasını bekliyor" ifadesini kullandı.

Etiketler hıncal uluç sağlık durumu
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