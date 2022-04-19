Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tutuklandı

Sabah saatlerinde gözaltına alınan gazeteci İbrahim Haskoloğlu ''Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği'' suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci İbrahim Haskoloğlu hakkında "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatmış, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Haskoloğlu'nu Üsküdar'daki evinde gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

Halk TV'de yer alan habere göre, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesine getirilen Haskoloğlu'nun emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

ERDOĞAN VE FİDAN'IN KİMLİK KARTLARI PAYLAŞTI

Haskoloğlu 12 Nisan tarihinde sosyal medya hesabından bir hacker grubunun kendisi ile temas kurduğunu; söz konusu grubun kendisine e devlet verilerinin çalındığını söylediğini ifade etmişti.

Haskoloğlu, grubun kendisi ile bazı devlet görevlilerinin kimlik kartlarını paylaştığını belirterek; AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın kimlik kartlarını paylaşnıştı.

İşte o paylaşım:

BAKANLIK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Söz konusu paylaşımında ardında İçişleri Bakanlığı, Haskoloğlu hakkında şikayette bulunmuştu.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Haskoloğlu hakkında, "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Haskoloğlu hakkında bu suçtan gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Haskoloğlu'nu sabah saatlerinde Üsküdar'daki evinde gözaltına alınmıştı.

Halk TV