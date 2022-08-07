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  3. Gazeteci Latif Şimşek'i darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

Gazeteci Latif Şimşek'i darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında televizyon kanalında çıkan tartışma sonucu Şimşek'i darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şahsın, Cemal Enginyurt'un koruması olduğu iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, dün saat 22.00 sıralarında TV100 kanalındaki canlı yayın sırasında konuklardan Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında tartışma çıktığı belirtildi.

Çıkan tartışma sonucu Enginyurt ile kanala gelen ve resmi görevi bulunmayan şüphelinin, Latif Şimşek'i darbettiği olayla ilgili Şimşek'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı, zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında şüpheli Emrah T. gözaltına alındı.

Şüpheli Emrah T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği kaydedildi.

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Etiketler Latif Şimşek Cemal Enginyurt Enginyurt'un koruması
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