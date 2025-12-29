Gazeteci Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı tutuklandı

Uyuşturucu soruşturması kapsmında gözaltına alınan Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ile sosyal medya ünlüsü Taner Çağlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı dosyada; ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak’, ‘kabul etmek veya bulundurmak’ ile ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak’ suçlarına ilişkin inceleme sürüyor. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ile sosyal medya ünlüsü Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa K. gözaltına alındı. Veyis Ateş’in evinde gözaltına alındığı, Taner Çağlı’nın ise Viyana’ya gitmek üzereyken havalimanında yakalandığı öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden Veyis Ateş ve Taner Çağlı çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Mustafa K. hakkında ise 'Yurtdışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

DHA