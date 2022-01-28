Gazeteci yazar İsmail Çetin: ''Atatürk Peygamber soyundan geliyor''

Uçankuş TV'de gazeteci Aydın Özdalga'nın hazırlayıp sunduğu Canlı Masa adlı programa konuk olan gazeteci-yazar İsmail Çetin, Mustafa Kemal Atatürk'ün Peygamber soyundan geldiğini söyleyerek "Atatürk Peygamber soyundandır. Aksini iddia eden varsa karşıma çıksın" dedi.

Gazeteci yazar İsmail Çetin'in kaleme aldığı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamının farklı yönlerini anlatan 57 şiirden oluşan “Yaşayan Atatürk” adlı şiir kitabının yankıları devam ediyor.

Atatürk’ün şanlı ve şerefli 57 yıllık hayatının ele alındığı ve 57 şiirden oluşan “Yaşayan Atatürk”, Atamıza dil uzatanlara tokat gibi cevaplar veriyor.

Ancak kitabın yazarı İsmail Çetin'in bir büyük iddiası var. Çetin Mustafa Kemal Atatürk'ün Peygamber Efendimiz'in soyunun olduğu ehl-i beyt'e dayandığını "Aksini iddia eden varsa karşıma çıksın" diyerek söyledi.

Önceki akşam Uçankuş TV'de gazeteci Aydın Özdalga'nın hazırlayıp sunduğu Canlı Masa adlı programa katılan Çetin, Mustafa Kemal Atatürk'ün Peygamber soyundan geldiğini söyleyerek "Atatürk peygamber soyundandır. Atatürk Seyyid'tir" dedi.

Çetin'in bu iddiası üzerine kendisine "Eğer biri çıkar da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Peygamber soyundan değildir bu koca bir yalandır derse buyur diyeceğiz sizi burada tartıştıracağız" diyen Aydın Özdalga'ya "Kim olursa olsun. Atatürk konusunda, Atatürk'e laf diyen ters görüş de olabilir veya Atatürk'ü içki bardağında arayanlar varya asıl onları çıkarın karşıma. Yani Atatürkçü geçinen, 'Atatürk içki bardağında' diyeni de çıkarın, 'Atatürk takke giyse, sakal bıraksa, şalvar giyse Müslüman olur' diyeni de çıkarın. Cesaretleri varsa." yanıtını verdi.

Aydın Özdalga'nın hazırlayıp sunduğu ve İsmail Çetin'in konuk olduğu yayını kaçıranlar için yayının tamamına aşağıdaki linkten Aydın Özdalga'nın YouTube kanalı üzerinden ulaşabilir.

https://www.youtube.com/watch?v=i_nY6QhwvsE&ab_channel=AydinOzdalga