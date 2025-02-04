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Gazeteci yazar Murat Ağırel ve ailesine mide bulandıran iğrenç tehditler...

Gazeteci yazar Murat Ağırel ve ailesine mide bulandıran iğrenç tehditler...
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Gazeteci yazar Murat Ağırel, kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğini duyurdu. Kendisine atılan tehdit mesajlarını paylaşan Ağırel, "Bu kez sadece ben değil, tüm ailem hedefte" ifadelerini kullandı.

Daha önce kendisine gönderilen bir video ile ölüm tehditleri alan gazeteci ve yazar Murat Ağırel, bu kez kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğini duyurdu.

Yapacağı bir röportaj üzerinden tehdit edildiğini belirten Ağırel, "Bir kişi, isim de vererek 'şayet o kişi ile röportaj yaparsam' 13 yaşındaki kızıma, eşime, kız kardeşlerime tecavüz edip; onları 'Narin gibi katledeceğini' söylüyor" ifadelerini kullandı.

Ağırel'in sosyal medya hesabından "Emniyet Siber Suçlar bu kişilere hemen ulaşır isterse… Kayda geçsin diye paylaşıyorum" sözleri ile yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Maalesef yine bir tehdidi ifşa edeceğim. Bu kez sadece ben değil, tüm ailem hedefte. Bir kişi, isim de vererek “şayet o kişi ile röportaj yaparsam” 13 yaşındaki kızıma, eşime, kız kardeşlerime tecavüz edip; onları “Narin gibi katledeceğini” söylüyor.

Bu sefer, milyonlarca yurttaş gibi benim ve tüm ailemin kimlik bilgilerini ele geçiren, yapay zekâ ile porno fotoğraf / video üretip şantaj yapan bir çetenin tehditleri ile uğraşıyorum. Adreslerimize kadar mahrem olması gereken tüm kişisel bilgilerimizin ellerinde olduğunu anladığım bu çete, ailemin tüm fertlerinin telefonlarına tehdit mesajları gönderiyor. 

Mesajlarının bir kısmını paylaşıyorum… Emniyet Siber Suçlar bu kişilere hemen ulaşır isterse… Kayda geçsin diye paylaşıyorum. Biz gazetecilerin nasıl yaşadığını görün istiyorum."

Etiketler murat ağırel tehdit gazeteci yazar
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