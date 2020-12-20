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  3. 20 Aralık 2020 14:40

Gazeteci Zafer Özdemir'den hayati çağrı!

Kök hücre tedavisi nedeniyle bir süredir Gebze John Hopkins Anadolu Hastanesi'nde tedavi gören gazeteci ve akademisyen Zafer Özdemir kan ihtiyacı için vatandaşlardan yardım istedi.

Gazeteci Zafer Özdemir'den hayati çağrı!
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Gazeteci ve akademisyen Zafer Özdemir, geçtiğimiz aylarda kök hücre tedavisi görmüştü. Bağışıklık sisteminin kendisine nakledilen kök hücreleri kabul etmemesi üzerine yeniden tedavi altına alınan Özdemir için kan ihtiyacı belirmişti. 

Yapılan çağrılar neticesinde ihtiyaç karşılanmış Özdemir'in tedavisi sürmüştü. Fakat deneyimli gazetecinin yaklaşık iki gündür kan temininde sorun yaşadığı ortaya çıktı. SuperHaber'den Mevlüt Yüksel ile bir görüşen Özdemir, henüz iyileşmediğini belirtip her gün taze plazma ve trombosite ihtiyacı olduğunu belirtti. 

Vatandaşlara çağrıda bulunan Özdemir, ''50 yaşın altında, hiçbir kronik rahatsızlığı bulunmayan ve son bir hafta içerisinde de ilaç tedavisi görmemiş kişilerin Gebze John Hopkins Anadolu Hastanesi’nin kan merkezine, "Zafer Özdemir" ismi ile başvurmaları gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

Pandemi şartları nedeniyle hastaneye gideceklerin 444 4 276 (Dahili 5053) numaralı telefonu arayarak randevu alması gerekiyor.

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