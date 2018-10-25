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  3. 25 Ekim 2018 09:55

Gazi Üniversitesi'nde FETÖ depremi ! Gözaltılar var

Gazi Üniversite personeline yönelik FETÖ operasyonu başlatıldı.

Gazi Üniversitesi'nde FETÖ depremi ! Gözaltılar var
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Gazi Üniversitesi personeli 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 16’sı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY ile irtibat/iltisaklı olduğu tespit edilen Gazi Üniversitesi personeli toplam 19 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup yapılan operasyon kapsamında toplam 16 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltında bulunan şüphelilerden 7’si aktif çalışan olup 9 şüphelinin ihraç edildiği tespit edilmekle şüphelilerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde adli işlemlerine devam olunmaktadır" denildi.

İHA

operasyon , fetö , gazi üniversitesi
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