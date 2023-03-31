Gaziantep 4.3'lük depremle sallandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde saat 13.56'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde saat 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremin derinliği 14.39 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 31, 2023
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Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:İslahiye (Gaziantep)
Tarih:2023-03-31
Saat:13:56:56 TSİ
Enlem:36.996 N
Boylam:36.568 E
Derinlik:14.39 km
Detay:https://t.co/sPvRGsrPOv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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