Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden ''araç kiralama'' açıklaması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kamuda tasarruf paketinin duyurulmasından kısa bir süre önce, iddiaya göre 63 lüks araç kiralamıştı. Ancak belediyeden konuyla ilgili resmi açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz gün kamuda tasarruf paketinin detaylarını açıklamıştı. Tasarruf paketinin açıklanmasının ardından birçok tartışma gündeme gelmişti ancak en dikkat çeken iddia Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile ilgiliydi. Belediyenin tasarruf paketinin açıklanmasından kısa süre önce, 63 adet lüks araç kiraladığı öne sürülmüştü.

Sosyal medyada paylaşılan bu iddialar üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi.

İşte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama:

Bugün medyada yer alan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için “açık ihale usulüyle yapılan” kiralık araç teminiyle ilgili açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak araç ihtiyacımızı, satın almak yerine maliyet açısından kiralama yöntemi ile karşılamaktayız. Haberlerde konu edinilen ihaleler de bu kapsamda gerçekleştirilmiştir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştirakler her yıl rutin olarak kiralama ihalelerini yapmakta ve sadece ihtiyacı olan araçları kullanmaktadır. Haberde bahsi geçen ve Nisan ayında yapılan ihaleler de açık ihale usulü ile gerçekleştirilmiş, ancak bugüne kadar yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

Bu yıl içinde Gaziantep Büyükşehir ve iştirakleri bünyesinde kiralık olarak çalıştırılan araçların 64’ü tasarruf tedbirleri kapsamında bir ay önce iade edilmiştir. Ayrıca 2020 yılında yapılan tasarruf çalışmalarıyla daha önceki kiralık araç sayısı yaklaşık yüzde 22 oranında azaltılmış ve bu tasarruf oranı 2024 yılına kadar hem hizmet edilen nüfusun artmasına hem de hizmetlerimizde artış olmasına rağmen korunmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.