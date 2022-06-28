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Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı gözaltında

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı gözaltında

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, “tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs” suçundan gözaltına alındı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay “tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs” suçundan bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İbrahim Ay ile arasında husumet bulunan Mahmut Özkılıç’a 27 Nisan 2018 tarihinde arabasına bindiği esnada silahlı saldırı düzenlendi. 

Saldırıyı düzenleyen S.O.M. etkin pişmanlıktan yararlanarak azmettirenin İbrahim Ay olduğunu yönünde ifade verdi. 

S.O.M. verdiği ifadede İbrahim Ay’ın kendisinden para karşılığı Mahmut Özkılıç’ı öldürmesini istediğini söyledi.

S.O.M.’nin ifadesinin ardından harekete geçen emniyet ekipleri Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay’ı bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

OdaTV.com

Etiketler Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ibrahim ay Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti başkanı gözaltı
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