Gaziantep Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 2 büyük depremin etkili olduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çok sayıda bina yerle bir oldu, yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Depremin ardından çöken binalara ilişkin savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldı. Şu ana kadar Gaziantep genelinde çöken binalara ilişkin yürütülen soruşturmalarda gözaltına alınan 22 kişi tutuklandı, 80 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Nurdağı'nda onlarca kişinin yaşamını yitirdiği site ve apartmanların müteahhitliğini yapan, aynı zamanda Nurdağı Belediye Meclis üyesi ve İmar Komisyonu'nda görevli Yunus Kaya, perşembe günü Mersin'de yakalandıktan sonra tutuklandı.

Yunus Kaya'nın, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın kardeşine ait inşaat şirketiyle ortak projeler yaptığı belirlendi. İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, gözaltına alındı. İslahiye'ye götürülen Kavak'ın ifadesi alınmaya başlandı.

BAŞKAN OLUNCA ŞİRKETİ KARDEŞİNE DEVRETMİŞ

Çöken binaların müteahhidi olan Yunus Kaya ile ortaklığı ve inşaat aşamasında belediyenin yapması gereken denetimleri gerçekleştirmediği öne sürülen Ökkeş Kavak'ın, ilk ifadesinde; deprem felaketinde çok sayıda yakınını kaybettiğini, daha önce müteahhitlik yaptığını ancak belediye başkanı olduktan sonra şirketi, kardeşi Osman Kavak'a devrettiğini söylediği öğrenildi.