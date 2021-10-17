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Gaziantep sallandı! Korkutan deprem

Gaziantep sallandı! Korkutan deprem

AFAD'tan alınan bilgiye göre; Gaziantep'in Islahiye ilçesinde saat 21.22'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 21.22'de merkez üssü Antep'in İslahiye ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

 

Yerin 7.84 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de kısmen hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı. (DHA)

Etiketler Islahiye gaziantep deprem deprem oldu
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