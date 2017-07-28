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  3. 28 Temmuz 2017 17:52

Gaziantep'de fabrikada yangın

Gaziantep'te bakliyet işleme ve paketleme fabrikasında yangın çıktı.

Gaziantep'de fabrikada yangın
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Gaziantep'te bakliyat işleme ve paketleme fabrikasında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, fabrikadan yükselen dumanlar kentin her yerinden görüldü.

Gaziantep'te, gıda işleme ve paketleme fabrikasında çıkan yangında milyonlarca liralık tonlarca gıda kül oldu.

Aydınlar Mahallesi'nde bulunan kuru bakliyat ve çeşitli gıda ürünlerinin işlendiği ve paketlendiği fabrikanın çatısında saat 12.45'de henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi. Yangın, rüzgarın ve çatıdaki yalıtım köpüklerinin de etkisiyle kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polislerin fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldığı yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içeride bulunan sıvı yağ kutularının da alev alıp sıçramasıyla zor anlar yaşadı. Ekiplerin alevlere müdahalede yetersiz kalması üzerine, fabrikaya Orman Bölge Müdürlüğü ve Organize Sanayi Bölgesi  itfaiyeleri ile belediyelere ait çok sayıda su tankerleri de takviye olarak gönderildi. Onlarca araç ve itfaiye erinin müdahale ettiği alevler, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

MİLYONLARCA LİRALIK ZARAR

Ambar tipi fabrika yangını nedeniyle gökyüzünü kentin her yerinden görülen büyük duman kütlesi kapladı. Fabrikanın kullanılamaz hale geldiği yangında içeride bulunan milyonlarca liralık tonlarca gıda maddesi yanarak kül oldu.

Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği fabrikadaki yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

DHA

bakliyat , gaziantep , fabrika
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