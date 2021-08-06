Gaziantep'i toz bulutu kapladı
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Beykent Mahallesi’nde etkili olan yağmurla birlikte toz bulutları şehrin farklı bölgelerine yayıldı.
Toz bulutunun yayıldığı anlar şehrin farklı yerlerindeki vatandaşların kamerasına yansıdı.
Şahinbey Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Hasan Şencan da “Gaziantep'te toz fırtınası başladı. Daha ne görebiliriz derken her gün yeniden şaşırıyoruz” açıklamasını yaptı.
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