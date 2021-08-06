Gaziantep'i toz bulutu kapladı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Beykent Mahallesi’nde etkili olan yağmurla birlikte toz bulutları şehrin farklı bölgelerine yayıldı.

Toz bulutunun yayıldığı anlar şehrin farklı yerlerindeki vatandaşların kamerasına yansıdı.

​Şahinbey Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Hasan Şencan da “Gaziantep'te toz fırtınası başladı. Daha ne görebiliriz derken her gün yeniden şaşırıyoruz” açıklamasını yaptı.