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Gaziantep'te AK Partililerle CHP'liler arasında kavga!

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Gaziantep'te seçim çalışmalarını sürdüren AK Partili ve CHP'liler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Gaziantep'te seçim çalışmaları sırasında çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Kentteki bir AVM önünde seçim çalışmaları yürüten bir grup AK Parti ve CHP'li arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine pet şişe ve taş fırlattı. Bu sırada bölgede bulunan CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin A, tabancayla havaya bir el ateş etti. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Kavgada darp sonucu yaralanan 2 kişi hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, Ersin A'yı gözaltına aldı. 

 

Etiketler ak parti chp parti kavga gaziantep
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