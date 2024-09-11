Gaziantep'te bir kadın cinayeti daha: Baba, tartıştığı kızını öldürdü
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, bir baba tartıştığı kızını silahla vurarak hayatına son verdi.
İlçeye bağlı Şatırhüyük Mahallesi'nde İsmail R. (55), henüz bilinmeyen bir nedenle kızı Hatice R. (32) ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail R. tabancayla kızına ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Hatice R'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, İsmail R'yi suç aleti silahla yakaladı. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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