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  3. 15 Haziran 2017 17:35

Gaziantep'te hava destekli operasyon: 12 gözaltı

Gaziantep'te PKK'nın Suriye kolu olan PYD/YPG-YPJ'ye yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te hava destekli operasyon: 12 gözaltı
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Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK ile örgütün Suriye kolu PYD/YPG-YPJ'ye yönelik insansız hava aracı destekli operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ile örgütün Suriye yapılanması PYD/YPG-YPJ adına eylem ve faaliyetlerde bulunan kişilere yönelik, insansız hava aracı destekli operasyon düzenledi. Operasyonda ekipler tarafından önceden belirlenen çok sayıda adreste arama yapıldı. Balyoz ile kırılarak girilen evlerde yapılan aramada 2 el telsizi, 1 FETÖ/PDY içerikli, 3 PKK/KCK içerikli yasak Kitap, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirilirken, adları açıklanmayan 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

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