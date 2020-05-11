Gaziantep'te iki ev daha koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Testler pozitif çıktı, Bulaş riski olduğu gerekçesiyle Gaziantep'te iki ev karantinaya alındı.



Islahiye'de 7 yıl önce ailesiyle birlikte Türkiye'ye yerleşen Suriye uyruklu bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine toplamda 17 kişinin yaşadığı iki eve giriş çıkış kısıtlaması getirildi.



14 gün süreyle karantina altına alınan o adresler belediye ekiplerince dezenfekte edildi.



Adıyaman'da karantinaya alınan Gölbaşı ilçesinde vaka sayıları artmaya devam ediyor. İlçede daha önce 14 olarak tespit edilen vaka sayısına son 24 saatte 8 kişi daha eklendi. Toplam sayı 22'ye yükseldi. Giriş çıkışların kısıtlandığı bölgede filyasyon çalışmaları sürüyor.



Burdur'da ise 192 kişinin karantina altına alındığı Çeltikçi ilçesinde izolasyon ve kontrol çalışmaları sürüyor.



İlçedeki ilk pozitif vakanın 6 Mayıs'ta hayatını kaybetmesi üzerine, tedbirler daha da sıkılaştırıldı. Şu ana kadar 30 vakanın tespit edildiği ilçede, jandarma ekipleri giriş çıkışlara izin vermiyor. Bölge insansız hava aracı ile denetleniyor.