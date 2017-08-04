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  3. 04 Ağustos 2017 21:41

Gaziantep'te istinat duvarı çöktü

Gaziantep'te inşaat temelinde iş makinesinin çalışması sırasında istinat duvarı çöktü.

Gaziantep'te istinat duvarı çöktü
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Gaziantep’te inşaat temelinde iş makinesinin çalışması sırasında üst tarafta bulunan binanın istinat duvarı çöktü. Çökme riski nedeniyle çevredeki binalar boşaltıldı.

Gaziantep’in Ertuğrul Gazi Mahallesi 36. Sokak üzerinde inşaat temelinde iş makinesi çalışırken üst tarafta bulunan binanın istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü.

Durumu fark eden yan taraftaki apartman sakinleri zabıta, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemelerin ardından binanın çökme riski bulunduğunu belirleyerek, çevredeki binalarda yaşayan vatandaşlar güvenli bir şekilde çıkarıldı.

Binalardan yapılan tahliyelerin ardından poliste bina etrafında güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı. 

İHA

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