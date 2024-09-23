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Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonu: 2 gözaltı
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde yürütülen yol kontrol ve devriye faaliyeti sırasında 2 yabancı uyruklu şahıstan özel saklama koşullarına uymayan çok sayıda ilaç ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Şahinbey ilçesinde yürütülen yol kontrol devriyesi icra edildi. Devriye esnasında şüpheli hareketler sergileyen yabancı uyruklu U.H. ve G.H isimli 2 şahsın üst araması yapıldı.

Aramalar sonucunda şahısların yanlarında taşıdıkları çanta ve poşet içerisinde yurt dışından kaçak getirildiği tespit edilen barkodsuz, etiketsiz, özel saklama koşullarına uymayan ve toplum sağlığını tehlikeye sokacak şekilde muhafaza edilen 397 adet antibiyotik ile 285 adet cinsel içerikli ilaç ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ise gözaltına alındı.

Şüpheli U.H. ve G.H isimli yabancı uyruklu 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

İHA

Etiketler gaziantep Gaziantep kaçak ilaç operasyonu kaçak ilaç Gaziantep İl Jandarma Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı
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