Gaziantep'te korkunç kaza: 4 ölü, 7 yaralı

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 27 N 2498 ile 34 BJS 643 plakalı iki otomobil Gaziantep-Nizip kara yolunun 14. kilometresinde çarpıştı.
O sırada seyir halindeki 27 BPE 10 plakalı kamyonet kaza yapan araçlara çarptı. Bölgeden geçen bir sivil polis aracı da kazaya karıştı.
Kazada, 27 N 2498 plakalı araçtaki biri çocuk 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
İkisi polis aracında cezaevine teslim edilmeye götürülen hükümlü olmak üzere 7 kişi de yaralandı.
Kaza sonrası jandarma ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ulaşım bölgede kontrollü olarak sağlanıyor.
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