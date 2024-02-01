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Gaziantep'te korkutan deprem

Gaziantep'te korkutan deprem
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Kandilli Rasathanesi, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini kaydetti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 16.53'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.

Etiketler deprem nurdağı gaziantep
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