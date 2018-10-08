Gaziantep'te kötü koku alarma geçirdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı’nda yaşanan balık ölümleri kokuya neden oldu bunun üzerine inceleme başlatıldı.

Gaziantep'te Tahtaköprü Barajı'nın Yesemek ve Ağalarobası mahalleleri kıyısında çok sayıda ölü balık olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölü balıklar ile sudan numune alarak inceleme başlattı.

Barajda incelemelerde bulunan İslahiye Belediyesi yetkilileri de vatandaşları balıkları yememeleri konusunda uyardı.