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  3. 10 Şubat 2021 16:06

Gaziantep'te peş peşe iki deprem

Gaziantep'te bir dakika arayla 3.0 ve 2.9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Gaziantep'te peş peşe iki deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine saat 14.39'da merkez üssü Şehitkamil ilçesi olan 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 6.92 kilometre olarak ölçüldü. Bu sarsıntıdan bir dakika sonra bu kez merkez üssü Şahinbey ilçesi olan 2,9 büyüklüğünde deprem oldu. Bu deprem ise yerin 6.94 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kent merkezinde hissedilen sarsıntılarla birlikte bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Kısa süreli bekleyişin ardından vatandaşlar, yeniden ev iş yerlerine girdi. 




DHA

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