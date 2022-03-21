Gaziantep'te son 54 yılın en verimli kışı yaşandı: Barajlar doldu taştı

Gaziantep'te Geçen yıl yüzde 20 seviyelerinde olan barajlardaki doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı.

Yurdun büyük bölümünde görülen yağışlı hava barajlara yaradı. Birçok kentte barajların doluluk oranı yüzde 100'e yaklaşmış durumda.

Gaziantep’te de son 54 yılın en şiddetli kışı yaşandı, barajlar tam doluluğa ulaştı.



Kartalkaya Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı

Kurak geçen yaz ayları ve yoğun tarım sulamaları nedeniyle su seviyesinde ciddi düşüş yaşayan Kartalkaya Barajı, bölgede etkili olan yağmur ve karla yüzde 100'e ulaştı.

Barajın su seviyesi 160 milyon metreküpe yükseldi. Barajda taşkın riskine kapaklar açıldı, tahliyeler gerçekleştiriliyor.

"Baraja saniyede 20-25 metreküp su geliyor, 8 metreküp tahliye ediliyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Vekili Mehmet Karadağ da konuyla ilgili TRT Haber'e açıklamalarda bulundu:

“Bu yıl yoğun kar sayesinde Kartalkaya Barajı’mız doldu. Bu yağışların 1968 yılından bu yana ilk defa bu kadar yoğun olması hem çiftçilerimizi hem de GASKİ olarak bizleri sevindirdi. Barajımız hem çiftçilerimizin hem de kentin içme suyunu karşılıyor. Barajımızdaki doluluk nedeniyle olası risklere karşı tahliyeler devam ediyor. Geçen yıl çok kuraklık yaşandı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’in yaptığı yatırımlarla kentimiz geçen yıl içme suyu sıkıntısı çekmedi. Şimdi ise Kartalkaya Barajı’na saniyede 20-25 metreküp su geliyor. Barajımız şu ana kadar 160 milyon metreküp suyla doldu. Oluşabilecek risklere karşı barajımızı koruyoruz. Saniyede 8 metreküp suyu tahliye ediyoruz."

Barajın 167 milyon metreküp hacmi olduğunu belirten Karadağ, "Risk durumundan dolayı gerekli tahliye işlemi yapılıyor. Yağışların durumuna göre bu işlem devam edecek” dedi.