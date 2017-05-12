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  3. 12 Mayıs 2017 17:24

Gaziantep'teki FETÖ/PDY operasyonunda 19 tutuklama

Gaziantep'te FETÖ/PDY'nin "mahrem imam"larına yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 kişiden 19'u tutuklandı.

Gaziantep'teki FETÖ/PDY operasyonunda 19 tutuklama
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Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imam"larına yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 kişiden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY terör örgütünün "mahrem imam"larına yönelik 26-27 Nisan tarihlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 77 ayrı adrese yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan 31 kişiden 3'ü, Malatya, Van ve Şanlıurfa emniyet müdürlüklerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Dokuz kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

AA

gaziantep , tutuklama , pdy , fetö